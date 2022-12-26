Подмосковье утонуло в пробках

Как и всегда перед Новым годом

В предновогодние дни число транспорта на дорогах Московской области резко возросло. В Минтрансе региона сообщили, что в связи с этим могут появиться затруднения движения на основных магистралях и съездах, а также подъездах к торговым центрам.

Вечерний час пик смещается на более раннее время. Жителям региона рекомендуют больше пользоваться общественным транспортом, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В ведомстве указали, что плотный трафик повышает общее число ДТП. Водителям напомнили о необходимости обращать внимание на знаки и соблюдать скоростной режим.