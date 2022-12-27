Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Все домашние животные обладают уникальными особенностями характера. Появление дома шерстяного товарища способно перевернуть жизнь с ног на голову. Собаки и коты становятся полноценными членами семьи и нуждаются в особой заботе. Так, согласиться на длительные прогулки в снежную погоду пришлось хозяину очаровательного пушистого пса.
Его любимец оказался настоящим фанатом снега. Шерстяному товарищу очень нравится резвиться в сугробах и отдыхать в мягком пушистом снежочке. Дошло до того, что хозяину приходится волоком вытаскивать собаку из огромных сугробов.
Малыш получает особое удовольствие от пребывания в снежном царстве и совсем не хочет возвращаться в теплую квартиру. Забавный видеоролик, на котором владелец собаки пытается вытащить своего четвероногого друга из кучи снега, получил большой отклик среди интернет-пользователей.
Собаку буквально протаскивают по заснеженной улице. Судя по всему, псу даже нравятся такие покатушки. Что нельзя сказать о хозяине – мужчина явно замерз и очень хочет попасть домой. А вот собака с удовольствием осталась бы на улице и продолжила резвиться в снегу.
Военные ежедневно выполняют задачи спецоперации
Страшные звуки разбудили горожан ночью