Пушистый оказался большим любителем сугробов

Все домашние животные обладают уникальными особенностями характера. Появление дома шерстяного товарища способно перевернуть жизнь с ног на голову. Собаки и коты становятся полноценными членами семьи и нуждаются в особой заботе. Так, согласиться на длительные прогулки в снежную погоду пришлось хозяину очаровательного пушистого пса.



Его любимец оказался настоящим фанатом снега. Шерстяному товарищу очень нравится резвиться в сугробах и отдыхать в мягком пушистом снежочке. Дошло до того, что хозяину приходится волоком вытаскивать собаку из огромных сугробов.

Малыш получает особое удовольствие от пребывания в снежном царстве и совсем не хочет возвращаться в теплую квартиру. Забавный видеоролик, на котором владелец собаки пытается вытащить своего четвероногого друга из кучи снега, получил большой отклик среди интернет-пользователей.

Собаку буквально протаскивают по заснеженной улице. Судя по всему, псу даже нравятся такие покатушки. Что нельзя сказать о хозяине – мужчина явно замерз и очень хочет попасть домой. А вот собака с удовольствием осталась бы на улице и продолжила резвиться в снегу.