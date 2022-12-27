Принимающий снежную ванну песик насмешил народ – видео

Принимающий снежную ванну песик насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый оказался большим любителем сугробов

Все домашние животные обладают уникальными особенностями характера. Появление дома шерстяного товарища способно перевернуть жизнь с ног на голову. Собаки и коты становятся полноценными членами семьи и нуждаются в особой заботе. Так, согласиться на длительные прогулки в снежную погоду пришлось хозяину очаровательного пушистого пса.

Его любимец оказался настоящим фанатом снега. Шерстяному товарищу очень нравится резвиться в сугробах и отдыхать в мягком пушистом снежочке. Дошло до того, что хозяину приходится волоком вытаскивать собаку из огромных сугробов.

Малыш получает особое удовольствие от пребывания в снежном царстве и совсем не хочет возвращаться в теплую квартиру. Забавный видеоролик, на котором владелец собаки пытается вытащить своего четвероногого друга из кучи снега, получил большой отклик среди интернет-пользователей.

Собаку буквально протаскивают по заснеженной улице. Судя по всему, псу даже нравятся такие покатушки. Что нельзя сказать о хозяине – мужчина явно замерз и очень хочет попасть домой. А вот собака с удовольствием осталась бы на улице и продолжила резвиться в снегу.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Армия России мощным ударом разнесла ремонтную базу ВСУ

Военные ежедневно выполняют задачи спецоперации

Трое погибших: на военном аэродроме Энгельса прогремела серия взрывов

Страшные звуки разбудили горожан ночью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей