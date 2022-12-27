Школьники и студенты Москвы могут бесплатно посетить 111 музеев, галерей и выставочных залов

Школьники и студенты Москвы могут бесплатно посетить 111 музеев, галерей и выставочных залов
Фото: АГН Москва
Мосгортранс доставит учеников до дверей культурного учреждения и отвезет назад

Для школьников и студентов московских колледжей открыто 111 музеев, галерей и выставочных залов с возможностью бесплатного посещения в рамках проекта "Музеи – детям". Всех желающих учащихся доставит Мосгортранс прямо от дверей образовательных учреждений.

Посещение доступно как для групп, так и для тех, кто решил самостоятельно посетить учреждения культуры. Экскурсантам и сопровождающим достаточно оставить заявку.

"Московский транспорт участвует в проекте Мэра Москвы “Музеи – детям” с 2018 года. За это время они перевезли уже более 735 тысяч детей, из них больше 270 тысяч – в этом году", – указал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2022 году музеи и выставочные залы столицы посетили более полумиллиона раз. Наиболее популярные у учеников и студентов колледжей стали государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник (музеи "Коломенское" и "Измайлово"), Государственный музей А.С. Пушкина, Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, объединение "Выставочные залы Москвы".

Для получения бесплатного билета необходимо обратиться в кассу музея, где потребуется предъявление карты москвича либо идентификатор сервиса "Москвенок" в виде карты, браслета, брелока или часов. 

Проект "Музеи – детям" действует уже пять лет. За все время столичные музеи посетили порядка 750 тыс. учащихся.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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