Станцию метро "Пыхтино" оформят световыми конструкциями в виде турбин самолетов

Станцию метро "Пыхтино" оформят световыми конструкциями в виде турбин самолетов
Фото: АГН Москва
А над наклонным ходом эскалатора появится модель Ту-144

На строящейся станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии начались подготовительные работы к монтажу потолочных световых конструкций. Они будут оформлены в виде турбин самолетов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев.

Выбор авиатематики связан с местом расположения станции: она находится рядом с улицами Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

"Всего вдоль платформенного участка будет установлено 10 световых конструкций, началась подготовка к монтажу первой из них. Сначала на каркасе будет размещено световое оборудование, а затем всю конструкцию облицуют металлическими панелями, которые придадут ей вид турбины самолета", – указал Бочкарев.

Фото: mos.ru

Пассажиры увидят почти живую историю российской авиации, как только спустятся на платформу. Над наклонным ходом эскалатора появится световой колодец из алюминиевых панелей, внутри которого будет висеть модель легендарного Ту-144. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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