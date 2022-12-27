Станцию метро "Пыхтино" оформят световыми конструкциями в виде турбин самолетов

А над наклонным ходом эскалатора появится модель Ту-144

На строящейся станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии начались подготовительные работы к монтажу потолочных световых конструкций. Они будут оформлены в виде турбин самолетов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев.

Выбор авиатематики связан с местом расположения станции: она находится рядом с улицами Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

"Всего вдоль платформенного участка будет установлено 10 световых конструкций, началась подготовка к монтажу первой из них. Сначала на каркасе будет размещено световое оборудование, а затем всю конструкцию облицуют металлическими панелями, которые придадут ей вид турбины самолета", – указал Бочкарев.

Пассажиры увидят почти живую историю российской авиации, как только спустятся на платформу. Над наклонным ходом эскалатора появится световой колодец из алюминиевых панелей, внутри которого будет висеть модель легендарного Ту-144.