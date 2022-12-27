Москвичам пообещали теплую новогоднюю ночь

На целых 6 градусов выше климатической нормы

Новогодняя ночь в Москве выдастся на шесть градусов выше климатической нормы, однако этому будет предшествовать сильная метель, напоминающая февральскую, указал ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

"Начало семидневки ознаменуется усилением холода – ночами морозы окрепнут до −7…−12°, в дневные часы −4…−9°. При этом сохранится пасмурная погода", – приводит заявление эксперта интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Со вторника в Москве и области ожидается севератлантический циклон. Днем – слабый снег, однако к вечеру нагрянет метель.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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