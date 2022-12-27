Экс-сотрудница налоговой в Подмосковье получила срок за взятки

В тюрьму отправится и сообщник фигурантки

В Подмосковье вынесен приговор экс-сотруднице налоговой службы которая брала взятки, работая по схеме с сообщником.

В главке регионального СК сообщили, что речь идет о бывшем начальнике одного из отделов налоговой инспекции в Мытищах, которая получала на протяжении нескольких месяцев с родственником взятки от главы двух компаний за покровительство. Общая сумма составила 1,6 млн рублей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Известно, что фигурантка совершила покушение на взятку от того же бизнесмена суммой в 20 млн рублей за сокращение суммы, которая подлежала уплате налога в бюджет. Сообщник же вел на протяжении трех лет незаконную банковскую деятельность.

Фигуранты получили 8,6 и 8 лет лишения свободы.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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