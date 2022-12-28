Участник нацпроекта "Производительность труда" на 30% увеличил выпуск окон ПВХ

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Московский производитель дверей и окон "ДОК-3" завершил первый этап реализации нацпроекта "Производительность труда", подняв показатели выпуска окон ПВХ на 30%. Компания способна изготавливать до 2000 готовых изделий ежемесячно, сообщает Департамент экономической политики и развития Москвы.
У завода есть еще одно достижение – сокращение срока изготовления партии из десяти окон с 6 до 4 часов. Для оптимизации предприятие проработало полгода с экспертами, которые помогли решить вопрос с внедрением параллельного выполнения заказов без отклонения от плана.
Экономический эффект налицо: предприятие может увеличить выручку до 2 млн рублей в год. У "ДОК-3" появилась возможность для увеличения поставок.
Завод создан в 1931 году для реконструкции и строительства крупнейших объектов Москвы – МГУ имени Ломоносова, Государственного Кремлевского дворца, "Лужников" и многих других.
Нацпроект "Производительность труда" в столице реализуется с 2022 года. За трехлетний срок в нем могут принять участие практически 500 предприятий. Российские власти таким образом поддерживают отечественного производителя в рамках государственной поддержки бизнеса, что позволяет увеличивать объемы продукции и сокращать издержки при производстве без лишних затрат.
Возможно ли это, ответил эксперт
Слова Владимира Путина нашли подтверждение