Участник нацпроекта "Производительность труда" на 30% увеличил выпуск окон ПВХ

Предприятие смогло увеличить поставки и поднять прибыль еще на 2 миллиона рублей в год

Московский производитель дверей и окон "ДОК-3" завершил первый этап реализации нацпроекта "Производительность труда", подняв показатели выпуска окон ПВХ на 30%. Компания способна изготавливать до 2000 готовых изделий ежемесячно, сообщает Департамент экономической политики и развития Москвы.

У завода есть еще одно достижение – сокращение срока изготовления партии из десяти окон с 6 до 4 часов. Для оптимизации предприятие проработало полгода с экспертами, которые помогли решить вопрос с внедрением параллельного выполнения заказов без отклонения от плана.

Экономический эффект налицо: предприятие может увеличить выручку до 2 млн рублей в год. У "ДОК-3" появилась возможность для увеличения поставок.

Завод создан в 1931 году для реконструкции и строительства крупнейших объектов Москвы – МГУ имени Ломоносова, Государственного Кремлевского дворца, "Лужников" и многих других.

Нацпроект "Производительность труда" в столице реализуется с 2022 года. За трехлетний срок в нем могут принять участие практически 500 предприятий. Российские власти таким образом поддерживают отечественного производителя в рамках государственной поддержки бизнеса, что позволяет увеличивать объемы продукции и сокращать издержки при производстве без лишних затрат.