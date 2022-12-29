Малыш нашел себе достойное развлечение

Появление в семье пушистого товарища – всегда важное событие. Животные приносят в жизни их хозяев массу новых эмоций. Непосредственность хвостатых друзей способна умилить даже самого сурового человека. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел щенок, который придумал себе необычную игрушку.



Малыш решил развлечься с миской, в которую заботливый хозяин налил ему водичку. Судя по всему, мелкий песик пришел к выводу, что емкость вполне можно использовать как ванночку для плескания. Щенок явно не задумывается о том, что хозяевам потом придется убирать за ним большие лужи.

Отдельного описания заслуживает поза, в которой шерстяной малыш приступил к игрищам. Щенок растянулся на шпагате, а затем начал барабанить лапками по миске. Разумеется, брызги разлетались во все стороны. Однако такие последствия развлечений ничуть не смутили малыша. Он с довольной мордочкой вдоволь наигрался, а затем ушел по своим делам.

Интернет-пользователи пришли в восторг от развлечений песика. Людей очень умиляет необычное поведение домашних животных.