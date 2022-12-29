Задорные плескания щенка в миске умилили россиян – видео

Задорные плескания щенка в миске умилили россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш нашел себе достойное развлечение

Появление в семье пушистого товарища – всегда важное событие. Животные приносят в жизни их хозяев массу новых эмоций. Непосредственность хвостатых друзей способна умилить даже самого сурового человека. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел щенок, который придумал себе необычную игрушку.

Малыш решил развлечься с миской, в которую заботливый хозяин налил ему водичку. Судя по всему, мелкий песик пришел к выводу, что емкость вполне можно использовать как ванночку для плескания. Щенок явно не задумывается о том, что хозяевам потом придется убирать за ним большие лужи.

Отдельного описания заслуживает поза, в которой шерстяной малыш приступил к игрищам. Щенок растянулся на шпагате, а затем начал барабанить лапками по миске. Разумеется, брызги разлетались во все стороны. Однако такие последствия развлечений ничуть не смутили малыша. Он с довольной мордочкой вдоволь наигрался, а затем ушел по своим делам.

Интернет-пользователи пришли в восторг от развлечений песика. Людей очень умиляет необычное поведение домашних животных.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Непредсказуемые последствия: Киеву передали мощное цифровое оружие

НАТО продолжает накачивать Украину

Простая арифметика: Кадыров назвал причину бедствий ВСУ

Потери киевского режима поражают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей