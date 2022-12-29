Перуанские шаманы предсказали дату наступления мира на Украине

Перуанские шаманы предсказали дату наступления мира на Украине
Фото: www.unsplash.com
Медиумы всей планеты следят за событиями в Незалежной

Ситуация на территории украинского государства оставляет желать лучшего. Однако киевский режим под жестким контролем западных кураторов отказывается сдавать свои позиции и всеми силами стремится навредить Вооруженным силам Российской Федерации, а также продолжает обстрелы мирных граждан. Когда Украина наконец-то вернется к миру, рассказали перуанские шаманы.

Знаменитые предсказатели из Латинской Америки также заинтересованы в украинских событиях, которые грозят оказать влияние на весь мир. Шаманы решили обратиться к своим богам и выяснить, что ждет Незалежную. Во время общения с высшими силами им пришло откровение.

Перуанские предсказатели уверены, что до августа будущего года будет заключено мирное соглашение по Украине. Судя по всему, к этому моменту киевский режим осознает всю бесперспективность своих преступных действий.

При этом шаманы отмечают, что в период мирных переговоров возможно применение силы. Однако, как бы там ни было, в конце концов все успокоится, и на территории украинского государства воцарится мир и согласие.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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