Недавно видились в Кремле: Захарова сообщила о большой потере для всей России

Дипломат почтила память важного для ее жизни человека

Сегодня, 29 декабря, стало известно о смерти знамениитого российского композитора Эдуарда Артемьева. Ему было 85 лет. Написанные им композиции играли в фильмах "Солярис", "Сталкер", "Утомленные солнцем". Также он плотно работал с Никитой Михалковым, придумав множество мелодий для его фильмов – включая заглавную тему "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Близкие утверждают, что композитор умер из-за возникших проблем на фоне лечения бактериальной пневмонии, последние дни он провел дома, передает телеканал "360".

Кончина такого выдающегося культурного деятеля стала большой потерей для страны. Его память в своем Telegram даже почтила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая отметила, что не так давно виделась с Артемьевым на концерте в Кремле в честь его юбилея.

"Удивительный дар и удивительное по мощи его воплощение", – рассказала она о погибшем.

Дипломат отметила, что музыка композитора сопровождала ее в течение всей жизни.