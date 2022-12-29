Недавно видились в Кремле: Захарова сообщила о большой потере для всей России

Недавно видились в Кремле: Захарова сообщила о большой потере для всей России
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломат почтила память важного для ее жизни человека

Сегодня, 29 декабря, стало известно о смерти знамениитого российского композитора Эдуарда Артемьева. Ему было 85 лет. Написанные им композиции играли в фильмах "Солярис", "Сталкер", "Утомленные солнцем". Также он плотно работал с Никитой Михалковым, придумав множество мелодий для его фильмов – включая заглавную тему "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Близкие утверждают, что композитор умер из-за возникших проблем на фоне лечения бактериальной пневмонии, последние дни он провел дома, передает телеканал "360"

Кончина такого выдающегося культурного деятеля стала большой потерей для страны. Его память в своем Telegram даже почтила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая отметила, что не так давно виделась с Артемьевым на концерте в Кремле в честь его юбилея.

"Удивительный дар и удивительное по мощи его воплощение", – рассказала она о погибшем.

Дипломат отметила, что музыка композитора сопровождала ее в течение всей жизни.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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