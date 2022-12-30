Ничто в этом мире не удивляет пушистого

Владельцы домашних животных бесконечно могут рассказывать о причудах своих питомцев. Как известно, самые популярные обитатели дома – коты и собаки обладают абсолютно разными характерами. Обычно именно песики демонстрируют спокойствие и готовность терпеть бесконечные тисканья от любимого человека. Однако бывает и так, что котики тоже становятся полностью умиротворенными и готовы к любым испытаниям.



Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел познавший гармонию жизни пушистый товарищ, который абсолютно спокойно относится к любым процедурам. При этом владельцы котов хорошо знают, что, например, подстричь когти малышу – огромная проблема. Однако не в этом случае. Здесь котик реагирует абсолютно спокойно и с готовностью протягивает лапку "косметологу".

Более того, малыш настолько поймал дзен, что готов даже к самым необычным процедурам. Дабы продемонстрировать сдержанность своего любимца, хозяйка решила его пропылесосить. Даже это не смутило малыша, который спокойно наблюдал за тем, как щетка пылесоса двигалась по его телу.

Интернет-пользователи поразились такой выдержке и признались, что с удовольствием обзавелись бы столь спокойным домашним обитателем.