Закончившаяся обнимашками драка кота и обезьяны умилила публику – видео

Закончившаяся обнимашками драка кота и обезьяны умилила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Звери помутузили друг друга, а потом слились в объятьях

Как говорится, без кота и жизнь не та. Многие жители нашей страны заводят дома любимых питомцев. Появление милого зверя приносит особые эмоции в привычное течение жизни. При этом некоторые не готовы ограничиваться "банальными" котами и собаками. Иногда люди решаются обзавестись, например, обезьянкой.

Так, большой интерес у интернет-публики вызвал видеоролик, на котором запечатлены игрища очаровательных домашних животных – котика и обезьянки. По кадром видно, что зверьки хорошо ладят между собой и давно нашли общий язык.

Любящие хозяева решили заснять на видеоролик момент, когда у пушистых товарищей поднялся боевой дух, и они решили побоксировать. Обезьянка активно нападает на котика, однако усатый не дает ей спуску и тоже готов побороться.

Впрочем, после непродолжительного раунда животные начали крепко обниматься, прижиматься друг к другу мордочками и явно демонстрировать проявления большой и теплой дружбы. Интернет-пользователи пришли в восторг от таких очаровательных кадров и очень умилились поведением живности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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