Решивший пообедать столом щенок умилил публику – видео

Решивший пообедать столом щенок умилил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш никак не мог отказаться от "лакомства"

Домашние животные являются неиссякаемым источником забавных историй. Каждый владелец пушистых товарищей может часами рассказывать о том, какие выкрутасы позволяют себе хвостатые обитатели дома. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел щенок, который решил полакомиться столом.

Что сподвигло песика на такой странный шаг, остается загадкой. В социальных сетях появился видеоролик, на котором маленькая собачка всерьез вознамерилась съесть стол. Сначала песик аппетитно облизывает мебель, а затем пытается попробовать ее на зуб.

Стоит отметить, что хозяев весьма позабавило такое поведение четвероногого товарища. Владелица песика сначала пытается отговорить его от "преступления", а затем со смехом наблюдает, как он начинает грызть стол.

Интернет-пользователей тоже весьма повеселил такой необычный контент. Странное, но очень умилительное поведение маленького щенка заставило людей улыбнуться. Выходки животных способны растопить сердце даже самого сурового человека.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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