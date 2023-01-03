Как мыть кухню, чтобы не получить пищевое отравление

В новогодние праздники риск подорвать свое здоровье серьезно увеличивается

У жителей нашей страны начался любимый период года. Новогодние праздники – это время, когда можно проводить максимальное количество времени с родными и близкими, а также от души развлекаться и отдыхать. Однако эксперты подчеркивают, что с особым вниманием нужно относиться к вопросам гиены.



Так, на праздничный период кухня становится местом, где люди проводят немало времени. Профильные специалисты рассказали, как правильно организовать уборку в этом помещении, чтобы не получить пищевое отравление.

Специалисты подчеркивают, что во время проведения уборки необходимо соблюдать определенную последовательность. Убираться на кухне нужно, начиная с верхних шкафчиков. Антисептиками стоит обработать все ручки и внешние поверхности.

Губки, которые используются для мытья посуды, следует обдать кипятком. Важно хорошенько вымыть холодильник с использованием дезинфицирующих средств. А также нужно пройтись антисептиками по выключателям. Такими рекомендациями с россиянами поделилась лаборант центра гигиены при Роспотребнадзоре Елизавета Терешкова.