Нежные ласки пары гепардов растрогали народ – видео

Нежные ласки пары гепардов растрогали народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Хищники оказались очень чувствительными

Наблюдать за поведением животных можно вечно. Звери часто проявляют абсолютно понятные человеку чувства. Большое внимание публики привлекли два гепарда, которые испытывают друг к другу глубокую любовь.

Трогательные кадры разлетелись по социальным сетям. На видеоролик попал момент, когда самка гепарда, соскучившаяся по своему возлюбленному, зовет его пообниматься. Она начинает призывно мурлыкать, ожидая, что любимый хвостатый супруг придет ее потискать.

Самец быстро отреагировал на призыв дорогой сердцу дамы и пришел ее обнимать. Зверь прилег рядом с возлюбленной и начал тыкаться носом в ее шею, а затем стал вылизывать морду своей ненаглядныой.

Удивительное поведение животных умилило публику. Интернет-пользователей поражает, что дикие звери способны на проявление таких нежных и глубоких чувств. Наличие чистой и искренней любви между двумя гепардами ни у кого не вызывает сомнений.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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