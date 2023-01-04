Личный экстрасенс Ельцина оставил неожиданное предсказание для россиян на 2023 год

Личный экстрасенс Ельцина оставил неожиданное предсказание для россиян на 2023 год
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в стране резко изменится

Наступил очередной 12-месячный период. В это время многим свойственно строить планы на будущее. Разумеется, людям хочется понимать, что ждет их в ближайшее время. Неожиданным прогнозом на 2023 год поделился личный экстрасенс первого президента России Бориса Ельцина Виталий Боград.

Как известно, сейчас Российская Федерация переживает не лучшие времена. Ожесточенная экономическая война, которую против нашей страны развязали западные державы заметно сказывается на жизни простых россиян. Впрочем, предпринятые властями меры позволяют минимизировать негативные последствия.

Удивительно, но по словам опытного экстрасенса, уже в этом году ситуация заметно выправится. Личный медиум Ельцина утверждает, что в самое ближайшее время Россия активно начнет двигаться к статусу сверхдержавы.

Более того, ясновидящий подчеркнул, что сегодня открываются отличные перспективы перед молодыми людьми. Им стоит обратиться к фундаментальным наукам: хорошее образование и готовность трудиться на благо России гарантирует им отличную карьеру в государстве, которое вскоре ждет стремительный взлет.

Источник: Om1 ✓ Надежный источник
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