Агрессивный кот сбежал от хозяина вместе с домом – видео

Агрессивный кот сбежал от хозяина вместе с домом – видео
Фото: www.unsplash.com
Человек чем-то сильно задел пушистого

Выходки домашних животных – отдельная тема для обсуждения. Хозяева хвостатых могут бесконечно рассказывать о том, что вытворяют дорогие сердцу шерстяные любимцы. Даже проявление агрессии домашних животных вызывает умиление у окружающих. Так, устроивший демонстрацию с "побегом" из квартиры котик лишь растрогал своего владельца.

Малыш явно был сильно недоволен поведением своего двуногого старшего товарища. Котик и человек серьезно поссорились, после чего пушистый "собрал вещички" и решил покинуть общее жилище. На самом деле, котик просто устроил истерику. Он начал громко огрызаться, забился в свой личный домик и оттуда пытался ударить надоевшего ему хозяина.

Агрессия малыша лишь позабавила его владельца. Человек пытался помириться с котиком, хотел вытащить его из домика и погладить. Однако негативные эмоции полностью завладели животинкой. Он так сильно разозлился, что начал забиваться глубже в домик. В итоге кот вместе с лежанкой свалился с кровати.

Хозяин перепугался, что малыш может получить травму и поскорее достал беглеца из дома. Интернет-пользователи пришли в восторг от забавного видеоролика и посоветовали больше не обижать котейку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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