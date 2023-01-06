Как мошенники "разводят" жертв в праздничные дни

Россиян призвали к постоянной бдительности

Россиянам необходимо проявлять бдительность в праздничные дни – именно в такие периоды активизируются мошенники, которые пользуются тем, что потенциальные жертвы во время отдыха расслабляются и теряют бдительность.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев уточнил, что многие после премий, денежных бонусов и подарков готовы исполнять желания – как для себя, так и для близких. Виртуозы социальной инженерии это прекрасно знают, а потому связываются с будущей жертвой, которая наверняка будет находиться в приподнятом настроении.

Зоны риска – онлайн-покупки, "ошибочные" переводы на банковскую карту человека, которого мошенники попытаются "развести", сообщения о лже-выигрышах, сомнительные новогодние акции и классическое телефонное мошенничество.

"Также не стоит участвовать в "оперативных комбинациях" и "следственных действиях", верить информации о сменившихся личных данных в аккаунте госуслуг", – уточнил эксперт.