Нашу страну ждут великие свершения

Сегодня всем очевидно, что Российская Федерация вступила в период серьезных перемен. В прошлом году наша страна вернула в свой состав четыре важных региона. Однако, как утверждает опытный ангарский шаман, это далеко не предел. В текущем году государство ждут новые приращения территорий.



Замглавы верховного шамана России Артур Цыбиков уверен, что в 2023-м году в состав Российской Федерации могут вернуться два неожиданных региона. Речь идет о Калифорнии и Аляске. По мнению опытного провидца, Соединенные Штаты Америки ждут серьезные потрясения. Шаман считает, что ряд американских штатов может объявить о суверенитете или стать частью других стран.

Цыбиков подчеркнул, что с сожалением взирает на происходящее в Соединенных Штатах. Шаману очень жаль местных жителей, однако для многих экспертов очевидно, что в США грядут серьезные потрясения.

В тоже время, в нашем государстве вскоре наступят позитивные времена. По мнению эксперта, в 2023-м году россиян ждут перемены к лучшему. Никаких потрясений не должно быть, Россия уже прошла точку бифуркации. В дальнейшем все будет хорошо.