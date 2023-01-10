Нежности жеребенка и щенка растрогали народ – видео

Животные сильно полюбили друг друга

Домашняя животинка часто поражает окружающих необычным поведением и глубокими человеческими чувствами. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик, на котором запечатлены теплые взаимоотношения между жеребенком и щенком.



Судя по всему, счастливые животные обитают в сельской местности – там маленьким лошадке и собачке есть, где порезвиться и с пользой провести время на воздухе. Так, меховые товарищи решили не тратить время зря и прикорнули на мягкой травке.



Хозяева зверушек решили запечатлеть этот момент на камеру. Удивительно, но столь разные животные нашли общий язык и много времени проводят вместе. Жеребенок и щенок даже спят в обнимку.





Нежные кадры с ласками зверушек поразили интернет-пользователей. Детеныши лошади и собаки сладко посапывают, лежа вместе на траве. Щенок уютно расположился на шее у жеребенка и видит пятый сон. Дружба столь разных животных очень умилила и растрогала народ.

