Нежности жеребенка и щенка растрогали народ – видео

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Домашняя животинка часто поражает окружающих необычным поведением и глубокими человеческими чувствами. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик, на котором запечатлены теплые взаимоотношения между жеребенком и щенком.
Судя по всему, счастливые животные обитают в сельской местности – там маленьким лошадке и собачке есть, где порезвиться и с пользой провести время на воздухе. Так, меховые товарищи решили не тратить время зря и прикорнули на мягкой травке.
Хозяева зверушек решили запечатлеть этот момент на камеру. Удивительно, но столь разные животные нашли общий язык и много времени проводят вместе. Жеребенок и щенок даже спят в обнимку.
Нежные кадры с ласками зверушек поразили интернет-пользователей. Детеныши лошади и собаки сладко посапывают, лежа вместе на траве. Щенок уютно расположился на шее у жеребенка и видит пятый сон. Дружба столь разных животных очень умилила и растрогала народ.
Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины
Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США