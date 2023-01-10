Нежности жеребенка и щенка растрогали народ – видео

Нежности жеребенка и щенка растрогали народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Животные сильно полюбили друг друга

Домашняя животинка часто поражает окружающих необычным поведением и глубокими человеческими чувствами. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик, на котором запечатлены теплые взаимоотношения между жеребенком и щенком.

Судя по всему, счастливые животные обитают в сельской местности – там маленьким лошадке и собачке есть, где порезвиться и с пользой провести время на воздухе. Так, меховые товарищи решили не тратить время зря и прикорнули на мягкой травке.

Хозяева зверушек решили запечатлеть этот момент на камеру. Удивительно, но столь разные животные нашли общий язык и много времени проводят вместе. Жеребенок и щенок даже спят в обнимку.



Нежные кадры с ласками зверушек поразили интернет-пользователей. Детеныши лошади и собаки сладко посапывают, лежа вместе на траве. Щенок уютно расположился на шее у жеребенка и видит пятый сон. Дружба столь разных животных очень умилила и растрогала народ.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ

Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей