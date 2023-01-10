Купил дом и помалкивает: как живет Чубайс после побега из России

Купил дом и помалкивает: как живет Чубайс после побега из России
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший чиновник нашел страну, в которой останется насовсем

Анатолий Чубайс, спешно покинувший Россию буквально за пару дней до начала СВО, долго не мог найти пристанище за границей. Он был замечен в Турции и странах ЕС, но так и не решился остаться там жить навсегда. Однако анонимные истоники утверждают, что политик наконец определился, где он будет пребывать, вероятно, до самого конца.

Чиновник собирается осесть в Англии. По слухам, там у него уже есть собственное жилье в одном из самых дорогих и престижных поселков Сент-Джордж-Хилл в графстве Суррей. Утверждают, что там расположено два особняка, зарегистрированных на имя бизнесмена Бориса Минца, которого называют держателем средств Чубайса. Один из них и правда пренадлежит олигарху, а вот второй он долго говорил, что купил для сына, но на деле это оказалось не так.

До этого поговаривали, что Чубайс хотел остаться в Италии, где находится еще один держатель его активов – Олег Киселев или Гедалия Ваксер. Но после истории с отравлением он решил, что безопаснее для него будет в Англии. 

После побега из России политик не общается с прессой и старается держать закрытый образ жизни, не делая никаких заявлений о конфликте на Украине. Тем не менее, ходят слухи, что он пытался связаться с Кремлем через сторонние лица – какое именно послание хотел передать Чубайс до сих пор неизвестно.

Источник: Telegram • Требует проверки
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