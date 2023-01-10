В Кремле рассказали о впечатлениях о киноленте "Чебурашка"

С журналистами пообщался Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что пока не успел посмотреть новую отечественную киноленту "Чебурашка". В то же время пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что появление такой картины вызывает в нем гордость.



Песков рассказал, что уже много слышал о новом продукте отечественного кинематографа. Как отметил голос Кремля, сегодня на кинорынке есть определенный вакуум, который необходимо заполнить качественной отечественной продукцией.

Высокопоставленный госслужащий с сожалением добавил, что на данный момент в России недостаточно хороших фильмов, передает "Пятый канал".