Прогноз пророка-математика выглядит пугающе

В последнее время происходящие в мировом пространстве события не вселяют оптимизм. Люди с большой тревогой смотрят в будущее. Стоит отметить, что предсказания опытных ясновидящих также выглядят достаточно устрашающе. Своим прогнозом на будущее поделился знаменитый афганский пророк-математик Сидик Афган.



Известного провидца называют Нострадамусом 21-го века. Многие его прогнозы уже сбылись. Теперь ясновидящий из Афганистана сделал предсказание на ближайшие четыре года – до 2027-го. Ясновидящий подчеркнул, что жителям нашей страны не стоит рассчитывать на спокойные времена.

Так, тяжелая ситуация, которая сегодня разворачивается на территории Европейского союза, может толкнуть страны этого объединения открыто напасть на богатую ресурсами Российскую Федерацию. Более того, по мнению провидца, в нашем государстве может появиться новый президент. Афганец утверждает, что речь идет о неком человеке 1972 года рождения.

Однако на этом злоключения жителей нашей страны не завершатся. По словам пророка-математика, в ближайшие годы Россию и весь мир ждет новая волна пандемии, которая унесет многие человеческие жизни.