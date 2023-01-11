Поедающий пельмени китайскими палочками пес удивил публику – видео

Шерстяного отлично выдрессировали

За выкрутасами домашних любимцев можно наблюдать вечно. Животные частенько устраивают своим хозяевам веселую жизнь, выдумывая всевозможные развлечения. Однако нередко человек сам становится инициатором необычных представлений с участием домашних любимцев. Интернет-пользователи с большим интересом посмотрели видеоролик, на котором крупный пес ужинает пельменями, используя при этом китайские палочки.



Разумеется, без руки человека в этом деле не обошлось. Гораздый на выдумки хозяин собаки решил развлечь себя и окружающих. Мужчина надел на шерстяного товарища свою олимпийку так, чтобы его голова выглядывала из воротника. В то же время в рукава человек просунул свои руки.

Таким образом, создается впечатление, что хвостатый друг человека сам орудует китайскими палочками и проворно отправляет в пасть ароматные пельмешки.

Необычный видеоролик произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Пользователи социальных сетей от души посмеялись над фантазией хозяина собаки. Многие задумались над тем, чтобы записать похожий материал и порадовать окружающих забавными кадрами.