Поедающий пельмени китайскими палочками пес удивил публику – видео

Поедающий пельмени китайскими палочками пес удивил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Шерстяного отлично выдрессировали

За выкрутасами домашних любимцев можно наблюдать вечно. Животные частенько устраивают своим хозяевам веселую жизнь, выдумывая всевозможные развлечения. Однако нередко человек сам становится инициатором необычных представлений с участием домашних любимцев. Интернет-пользователи с большим интересом посмотрели видеоролик, на котором крупный пес ужинает пельменями, используя при этом китайские палочки.

Разумеется, без руки человека в этом деле не обошлось. Гораздый на выдумки хозяин собаки решил развлечь себя и окружающих. Мужчина надел на шерстяного товарища свою олимпийку так, чтобы его голова выглядывала из воротника. В то же время в рукава человек просунул свои руки.

Таким образом, создается впечатление, что хвостатый друг человека сам орудует китайскими палочками и проворно отправляет в пасть ароматные пельмешки.

Необычный видеоролик произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Пользователи социальных сетей от души посмеялись над фантазией хозяина собаки. Многие задумались над тем, чтобы записать похожий материал и порадовать окружающих забавными кадрами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шойгу сделал важное заявление для россиян

Министр поделился ведомственными планами на текущий год

Разговор Путина и Си о конфликте с Украиной привел к грандиозному скандалу в Китае

В китайском правительстве полетели головы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей