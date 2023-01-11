В детских поликлиниках Москвы отремонтировали 17 бассейнов

Появились даже зоны для грудничков, которым показаны водные процедуры

В московских детских поликлиниках провели основательный ремонт по новому стандарту с приведением в порядок семнадцати бассейнов. Теперь пациенты, которым показаны водные процедуры, смогут посещать занятия по лечебному плаванию рядом с домом.

До ремонта бассейны долгое время не знали капитального ремонта. Требовалась не только работа с обновлением инженерных коммуникаций, но и реконструкция чаши бассейнов.

"Под всеми "водоемами" создали полноценные технические помещения, где установили новое инженерное оборудование: системы водоподготовки, водоснабжения, фильтрации, дезинфекции и современные установки для обеззараживания воды. Все бассейны оснастили системой подогрева, которая поддерживает температуру воды в них на уровне 30 градусов", – рассказал замглавы департамента капремонта города Денис Лебедев.

Все бассейны имеют зоны для занятий с грудными детьми. В раздевалках появились ванны, душевые и туалеты. Помещения отделаны специальной сантехнической плиткой с противогрибковым и влагостойким составом. Из 35 детских поликлиник бассейны обновлены в семнадцати.