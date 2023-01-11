На площадке ОЭЗ "Технополис Москва" появился завод по производству уникальных измерительных приборов

С полностью отечественными комплектующими

В особой экономической зоне "Технополис Москва" завершено строительство завода по производству электронных вычислительных приборов. Предприятие занимается созданием уникальных приборов и датчиков для измерения температуры. Завод расположен на зеленоградской площадке "Алабушево", указал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы вложили в новое предприятие свыше 154 миллионов рублей. Сырье и материалы, из которых будут изготавливать измерительные приборы, полностью российские", – указал чиновник.

Завод продолжает советские научные традиции. Компания основана сотрудниками научно-производственного объединения "Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений". Сегодня там на постоянной основе ведут научно-исследовательскую и конструкторскую работу с созданием уникальных приборов и датчиков для измерения температуры, в том числе для работы в составе приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности в ЖКУ.

Предприятие обеспечит 90 рабочих мест. На заводе выпускают свыше тридцати средств измерения температуры, компания также создала собственную аккредитованную метрологическую службу.