В США рыбаки выловили странное внеземное существо

Они решили, что моллюска принесло с другой планеты

Американские рыбаки опубликовали в социальных сетях видео со странным организмом, которого никогда не видели ранее. Оно довольно малекое и умещалось между пальцами мужчины, который его поймал – тот было даже решил, что это иноплянетянин.

На вид животное полностью прозрачное – у него есть только две точки, которые отдаленно напоминают глаза, несколько лап и огромное туловище с маленькой головой.

Видео произвело огромный фурор в США – его посмотрели более 22,5 млн раз. Народ ужаснуло странное живое существо, многие выразили мнение, что оно может быть опасным.

Тем не менее, по словам биологов, этот организм скорее всего является фронимой – это глубоководный паразит, который питается другими существами изнутри, после чего захватывает их тела и путешествует по морю, откладывая яйца. Создатели фильма "Чужой" вдохновлялись именно им, когда придумывали своего инопланетного хищника. Для человека, впрочем, эти планктоны совершенно безобидны.