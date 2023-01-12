Америка в ужасе: рак нанес Байдену жестокий удар

Америка в ужасе: рак нанес Байдену жестокий удар
Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Болезнь обнаружили президентские врачи

В семье главы США произошла большая трагедия – во время одного из последних плановых обследований у супруги Байдена Джилл обнаружили рак кожи. Женщине экстренно провели несколько операций по удалению новообразований.

Первой леди США сперва вырезали поражение над левым глазом – исследование тканей подтвердило, что у нее была базально-клеточная карцинома, сообщает телеканал "360". Следом врачи выявили "дополнительную проблемную область на левой стороне груди", сообщили в Белом доме. Новообразование также решили удалить, после анализа установили, что оно было раковым.

Медики говорят, что на всех операциях супругу сопровождал президент США, который сильно волновался за состояние Джилл. Сейчас у 71-летней жены президента остались отеки и синяки на лице, но чувствует она себя хорошо, передает МИР 24. Ей предстоит пройти дополнительное лечение. 

По словам медиков, прогнозы хорошие – такой вид рака распространяется слабо и не склонен к развитию метостаз. Однако болезнь супруги нанесла тяжелый моральный удар по Байдену, который за все годы в браке не мог провести без Джилл и нескольких дней. 

В Сети американцы, комментируя болезнь первой леди опасаются, что переживания могут сильно отразиться и на состоянии президента США. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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