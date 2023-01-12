Наша страна занимает особое место в мире

События последних лет наглядно продемонстрировали, что Российская Федерация играет колоссально важную роль на международной арене. Сегодня мы фактически в одиночку сражаемся с коллективным Западом, который пытается навязать всей планете свое представление о том, "что такое хорошо". Прогнозами о будущем активно делятся астрологи.



Так, большой интерес вызвало предсказание знаменитого эксперта по космическим телам Михаила Левина. Астролог разделяет популярное мнение о том, что наше государство должно следовать своим "особым путем". При этом многие эксперты считают, что за самостоятельность нам придется перетерпеть немало страданий.

Левин согласен с таким взглядом на перспективы, и при этом подчеркивает, что Россия останется дружелюбным государством, которое не станет вести себя агрессивно. Все страны, которые захотят работать с нашей Родиной, получат такую возможность.

"Мы отвернемся от Запада, но не будем вбивать дубы по границам", – считает астролог.

Таким образом эксперт по космическим телам подчеркнул готовность Москвы взаимодействовать с любыми странами, которые будут сотрудничать на взаимовыгодных условиях.