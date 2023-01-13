Буйство бешеной обезьяны в ванной перепугало народ - видео

Зверек решил насладиться человеческими радостями

Животный мир – бездонный источник забавных историй и видеороликов. Обычно хозяева делятся с интернет-пространством фотографиями и видео со своими домашними любимцами. Однако представители дикой природы также могут устроить целый концерт, который будут активно обсуждать в социальных сетях.



Так, большую популярность набрал ролик, на который попала дикая обезьянка. Где конкретно разворачиваются события, авторы видео не уточнили, однако можно предположить, что ситуация произошла в какой-то тропической стране.

По всей видимости, любопытная обезьянка решила заглянуть в домик к людям. Там особый интерес у мохнатой вызвала наполненная до краев теплой водой ванна. Обезьянка пришла в восторг от возможности искупаться в приятной водичке.

В итоге мохнатая устроила беготню по ванной комнате, снесла предметы личной гигиены, стоящие на полках, а потом со всего размаху плюхнулась в ванну. Впрочем, погружение под воду немного отрезвило представительницу дикой природы. После купаний обезьянка поспешила оперативно покинуть место своего "преступления".