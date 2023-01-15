Превращенные в грелки для ног песики умилили публику – видео

Превращенные в грелки для ног песики умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Теплые пузики шерстяных товарищей сослужили службу хозяину

Появление в доме домашних питомцев – всегда огромное счастье и радость для всего семейства. Шерстяные друзья человека одним своим видом способны поднять настроение. Собачки и коты частенько радуют своих хозяев необычным поведением и всевозможными выкрутасами. Впрочем, стоит отметить, что люди тоже способны на выдумки.

Так, хозяин двух очаровательных корги решил, что их теплые пузики вполне можно использовать для собственной выгоды. Мужчина с удобством расположился за компьютером, а почетную задачу отогревать его ноги возложил на своих домашних любимцев.

Стоит отметить, что малыши были вовсе не против такого развития событий. Собачки с готовностью улеглись на спинки и подставили свои животики под замерзшие ноги любимого хозяина.



Видеоролик произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Пользователи Сети от души позавидовали хозяину ласковых собачек, которые готовы прийти на помощь любимому человеку. Видеоролик получил большой отклик и набрал много просмотров.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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