Превращенные в грелки для ног песики умилили публику – видео

Теплые пузики шерстяных товарищей сослужили службу хозяину

Появление в доме домашних питомцев – всегда огромное счастье и радость для всего семейства. Шерстяные друзья человека одним своим видом способны поднять настроение. Собачки и коты частенько радуют своих хозяев необычным поведением и всевозможными выкрутасами. Впрочем, стоит отметить, что люди тоже способны на выдумки.



Так, хозяин двух очаровательных корги решил, что их теплые пузики вполне можно использовать для собственной выгоды. Мужчина с удобством расположился за компьютером, а почетную задачу отогревать его ноги возложил на своих домашних любимцев.



Стоит отметить, что малыши были вовсе не против такого развития событий. Собачки с готовностью улеглись на спинки и подставили свои животики под замерзшие ноги любимого хозяина.





Видеоролик произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Пользователи Сети от души позавидовали хозяину ласковых собачек, которые готовы прийти на помощь любимому человеку. Видеоролик получил большой отклик и набрал много просмотров.

