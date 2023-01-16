Евросоюз перекрыл российским туристам оформление виз

Попасть в Европу очень сложно

В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны отметили, что ситуация с оформлением европейских виз для россиян резко ухудшилась. Как сообщил замглавы МИД Евгений Иванов, многие страны ЕС создают условия, при которых гражданин России не может оформить визу.



Как отмечает телеканал "360", европейцы не хотят прямо отказывать россиянам в выдаче виз, однако фактически полностью перекрыли доступ нашим гражданам в Европу.



Также Иванов упрекнул Запад в проявлении агрессии по отношению к дипломатическим сотрудникам, которые представляют нашу страну за рубежом, отмечает интернет-издание URA.RU.

