Девелопер "КОРТРОС" открыл для всех желающих бесплатный каток в ЖК "Равновесие"

Девелопер "КОРТРОС" открыл для всех желающих бесплатный каток в ЖК "Равновесие"
Фото: пресс-служба
Коньки можно принести свои или взять тут же напрокат

Группа компаний "КОРТРОС" подготовила для всех желающих посетить зимний каток – он открылся 14 января в ЖК "Равновесие". Застройщик залил для местных жителей каток, предоставив теплую и удобную раздевалку, а также спортивный инвентарь, которым можно воспользоваться напрокат. Площадь катка – порядка 700 квадратов. На лед можно выходить совершенно бесплатно, ограничений нет. Все организовано в рамках проекта "Зима в Подмосковье".

"Мы будем и дальше организовывать в жилом комплексе "Равновесие" полезные и добрые инициативы, которые позволят комфортно проживать в построенных нашей компанией домах",

– отметил глава департамента девелопмента проектов столичного региона ГК "КОРТРОС" Данил Пилипенко.

Член совета депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев выразил слова благодарности застройщику – ГК "КОРТРОС", и сказал, что это один лучших строящихся жилых комплексов ближайшего Подмосковья и не сомневается, что он отлично впишется в районную инфраструктуру. Каток открыт как для взрослых, так и для детей.

На открытие пришли целые семьи, которым подготовили насыщенную программу – от разминки до спортивных конкурсов и "веселых стартов", заканчивая флешмобом и ледовой дискотекой. Организаторы даже подготовили мастер-класс для новичков, никогда не стоявших на коньках.

ЖК "Равновесие" – комфортный квартал с малоэтажными строениями у Одинцово. Дома первой очереди – пять корпусов переменной этажности с 11 секциями. Комплекс представляет собой сочетание комфортного качества жизни и высокой доступности транспорта. До центра Москвы можно доехать за полчаса, рядом с ЖК находятся две железнодорожные станции.

В ЖК появится детсад, откроются новые магазины с салонами красоты, аптеки, кафе, рестораны и многое другое. Рядом – торговые центры, школы и медучреждения.

Девелопер "КОРТРОС" работает в нескольких российских регионах, включая крупнейшие города страны – Москва, Петербург, Екатеринбург и Пермь. В 2019 году девелопер вошел в 20 ведущих по надежности застройщиков по версии Forbes.

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