Широкая улыбка маленького тюленя растрогала публику

Широкая улыбка маленького тюленя растрогала публику
Фото: www.unsplash.com
Малыш выглядит очень умилительно

Многие люди готовы часами наблюдать за поведением животных. Чаще всего объектами наблюдений становятся домашние обитатели, однако и дикая природа может порадовать любителей животного мира. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел видеоролик с улыбающимся тюленем.

Судя по всему, день у малыша прошел на славу. Скорее всего, перед съемкой детеныш тюленя плотно пообедал – на кадрах видно, что он находится в замечательном расположении духа и готов позировать на камеру.

Оператору удалось заснять момент, когда очаровательный представитель дикой природы улыбается во все свои острые зубки. Видеоролик получился очень милым и познавательным. Далеко не все пользователи Сети были в курсе, что тюлени умеют так по-человечески проявлять свои чувства.



В комментариях к забавному ролику люди поделились своими впечатлениями. Многие отметили, что видео подарило им заряд позитивной энергии. Действительно, вид очаровательного обитателя морей, который находится в приподнятом настроении, не может не радовать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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