Когда набирать святую воду в Крещение: советы митрополита

Когда набирать святую воду в Крещение: советы митрополита
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для этого подойдут два праздничных дня

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк перед важным православным праздником Крещение Господне рассказал, когда правильно набирать освященную воду. Также он дал объяснение, что общего между Крещенской и Богоявленской водой.

По словам протоиерея, по сути они являются одним и тем же. Это связано с тем, что прадник имеет два названия – одно церковное, другое народное. Поэтому сильной разницы том, как об этом говорить, нет. 

Священнослужитель напомнил, что существует Крещенский сочельник и само Крещение – вот в эти два дня традиционно и проводятся службы, на которых совершается великое освящение воды. 

"Потому вода является одной и той же водой, имеющей равную благодать", – отметил он.

Поэтому набирать святую воду можно как 18 января в течение всего дня, так и 19 января. 

Источник: 62 ИНФО ✓ Надежный источник
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