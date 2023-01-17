Когда набирать святую воду в Крещение: советы митрополита

Для этого подойдут два праздничных дня

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк перед важным православным праздником Крещение Господне рассказал, когда правильно набирать освященную воду. Также он дал объяснение, что общего между Крещенской и Богоявленской водой.

По словам протоиерея, по сути они являются одним и тем же. Это связано с тем, что прадник имеет два названия – одно церковное, другое народное. Поэтому сильной разницы том, как об этом говорить, нет.

Священнослужитель напомнил, что существует Крещенский сочельник и само Крещение – вот в эти два дня традиционно и проводятся службы, на которых совершается великое освящение воды.

"Потому вода является одной и той же водой, имеющей равную благодать", – отметил он.

Поэтому набирать святую воду можно как 18 января в течение всего дня, так и 19 января.