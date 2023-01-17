"Те, кто захочет вернуться — ждем обратно": Пригожин привез в Карелию бойцов ЧВК "Вагнер", отслуживших полугодовой контракт

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Предприниматель Евгений Пригожин вернул в Карелию бойцов ЧВК "Вагнер", у которых закончился полугодовой контракт. Во время напутственного слова бизнесмен сообщил, что все желающие из четвертой группы могут вернуться в ряды "музыкантов".
Бизнесмен также отметил мужество и героизм бойцов, которое они проявили, отстаивая честь Родины.
"Тех, кто захочет вернуться – ждем обратно. Кто захочет жениться, креститься, учиться – вперед с благословлением. Все, давайте, не буду вас дальше задерживать, все уже рвутся домой. Все, парни, давайте, удачи!" – цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Также предприниматель призвал бывших заключенных не возвращаться к криминальной жизни, тем более, что для этого все необходимое у них есть. Бизнесмен напомнил о необходимости помнить заповеди, прописанные в специальных книжечках, которые были выданы всем вернувшимся из зоны боевых действий бывшим заключенным.
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