Хирурги в Мытищах спасли задыхающуюся от отека в горле пациентку

Счет шел буквально на часы

В приемное отделение Мытищинской больницы поступила 68-летняя женщина, заявившая о затрудненном дыхании и хрипах со свистами. В ходе осмотра специалисты диагностировали ей эпиглоттит – воспаление с отеком надгортанника, что блокировало пациентке доступ воздуха в легкие и трахею. Ситуация была опасна, так как все могло завершиться асфиксией и удушьем.

Пациентка болела ОРВИ. Отек нарастал и закрывал просвет. Счет шел буквально на часы.

"Совместно с анестезиологами-реаниматологами мы наложили трахеостому, то есть вскрыли просвет трахеи, которая позволила пациентке дышать. Операция прошла успешно, после чего ей была назначена антибактериальная терапия", – приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" слова врача-хирурга Роман Аракелов.

Пациентка в настоящее время чувствует себя хорошо. Женщину уже выписали домой.