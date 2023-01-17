Хирурги в Мытищах спасли задыхающуюся от отека в горле пациентку

Счет шел буквально на часы

В приемное отделение Мытищинской больницы поступила 68-летняя женщина, заявившая о затрудненном дыхании и хрипах со свистами. В ходе осмотра специалисты  диагностировали ей эпиглоттит – воспаление с отеком надгортанника, что блокировало пациентке доступ воздуха в легкие и трахею. Ситуация была опасна, так как все могло завершиться асфиксией и удушьем.

Пациентка болела ОРВИ. Отек нарастал и закрывал просвет. Счет шел буквально на часы.

"Совместно с анестезиологами-реаниматологами мы наложили трахеостому, то есть вскрыли просвет трахеи, которая позволила пациентке дышать. Операция прошла успешно, после чего ей была назначена антибактериальная терапия", – приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" слова врача-хирурга Роман Аракелов.

Пациентка в настоящее время чувствует себя хорошо. Женщину уже выписали домой.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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