Хирурги в Мытищах спасли задыхающуюся от отека в горле пациентку

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В приемное отделение Мытищинской больницы поступила 68-летняя женщина, заявившая о затрудненном дыхании и хрипах со свистами. В ходе осмотра специалисты диагностировали ей эпиглоттит – воспаление с отеком надгортанника, что блокировало пациентке доступ воздуха в легкие и трахею. Ситуация была опасна, так как все могло завершиться асфиксией и удушьем.
Пациентка болела ОРВИ. Отек нарастал и закрывал просвет. Счет шел буквально на часы.
"Совместно с анестезиологами-реаниматологами мы наложили трахеостому, то есть вскрыли просвет трахеи, которая позволила пациентке дышать. Операция прошла успешно, после чего ей была назначена антибактериальная терапия", – приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" слова врача-хирурга Роман Аракелов.
Пациентка в настоящее время чувствует себя хорошо. Женщину уже выписали домой.
Эксперт рассказал, на что чаще всего жалуются военные