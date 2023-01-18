В Москве впервые построят музей искусств по программе стимулирования создания мест приложения труда

Откроются 200 новых рабочих мест

Инвестор построит в Москве музей искусств в рамках программы по созданию мест приложения труда. Объект появится в Даниловском районе на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" и откроет порядка 200 рабочих мест, указал мэр столицы Сергей Собянин.

"Музей сможет принимать больше 1,5 тысячи посетителей одновременно. Его общая площадь превысит 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже обустроят демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал и ресторан. Остальные этажи отдадут под постоянные или временные выставки современного искусства", – указал глава города.

Работы уже идут полным ходом: к настоящему времени выполнены монолитные и кровельные работы. В перспективе здание будет представлено в форме стеклянно-металлического куба с многочисленными узорами. Первый этаж – демонстрационный зал с кассами, конференц-зал и ресторан. Остальные этажи предназначены для организации выставок современного искусства.

С самого начала реализации программы в 2020 году Москва подписала с инвесторами десятки соглашений, сформировав свыше 56,6 тыс. рабочих мест. Появляются и промышленные, и офисные, и социальные объекты. В 2022 году заключили соглашения по возведению спортивного комплекса, а также центра инноваций и импортозамещения.

Программа по стимулированию создания мест приложения призвана обеспечить застройку новых районов города с использованием комплексного подхода. Девелопера освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка при дополнительном возведении объекта, где должны появиться рабочие места.