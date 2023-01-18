Дорога между Варшавским и Калужским шоссе откроется уже в 2024 году

Дорога между Варшавским и Калужским шоссе откроется уже в 2024 году
Фото: АГН Москва
Водителям не придется делать многочисленные крюки через МКАД или ЦКАД

В 2024 году завершится строительство дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, что позволит соединить Варшавское и Калужское шоссе. По проекту должны построить дорогу с путепроводом Курского направления, эстакадой вдоль Варшавского шоссе и мостом через реку Десну. Ожидается, что в том же году объект введут в эксплуатацию.

Трасса в 17 км продолжит Калужское шоссе и свяжет Троицк с Щербинкой, а также Рязанское и Десеновским.

"У автомобилистов появится возможность быстро добираться из этих населенных пунктов до соседней магистрали, не делая дополнительных крюков через МКАД или ЦКАД. А жителям Троицка и прилегающих населенных пунктов будет обеспечен доступ к станциям МЦД-2", – указал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Эстакада будет оборудована боковыми проездами, проезжая часть будет включать четыре полосы – по две на сторону. Путепровод через ж\д пути в 300 метров соединит Щербинку с основной частью города. А шестиполосный мост через Десну в 182 метра оснастят особой противогололедной системой и охраной видеонаблюдения.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

РФ нанесла Западу страшный удар за нефтяное эмбарго

У Москвы появились новые рынки сбыта

"Высший уровень пропаганды": киевский политолог - о лжи Зеленского по трагедии в Днепре

Бывший советник Кучмы рассказал, как власти пытаются скрыть интересный факт от населения Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей