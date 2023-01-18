Дорога между Варшавским и Калужским шоссе откроется уже в 2024 году

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В 2024 году завершится строительство дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, что позволит соединить Варшавское и Калужское шоссе. По проекту должны построить дорогу с путепроводом Курского направления, эстакадой вдоль Варшавского шоссе и мостом через реку Десну. Ожидается, что в том же году объект введут в эксплуатацию.
Трасса в 17 км продолжит Калужское шоссе и свяжет Троицк с Щербинкой, а также Рязанское и Десеновским.
"У автомобилистов появится возможность быстро добираться из этих населенных пунктов до соседней магистрали, не делая дополнительных крюков через МКАД или ЦКАД. А жителям Троицка и прилегающих населенных пунктов будет обеспечен доступ к станциям МЦД-2", – указал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Андрей Бочкарев.
Эстакада будет оборудована боковыми проездами, проезжая часть будет включать четыре полосы – по две на сторону. Путепровод через ж\д пути в 300 метров соединит Щербинку с основной частью города. А шестиполосный мост через Десну в 182 метра оснастят особой противогололедной системой и охраной видеонаблюдения.
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