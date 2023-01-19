Россиян предупредили о новой схеме обмана

Мошенники постоянно выдумывают хитроумные способы обобрать людей

Сложное экономическое положение нашей страны приводит к тому, что недобросовестные граждане пытаются нажиться за счет других людей. Эксперты предупредили россиян о мошеннических действиях в сфере продажи запчастей для автомобилей .



Как известно, антироссийская санкционная политика привела к тому, что на рынке запчастей образовался заметный дефицит.



Как сообщает "Пятый канал", недобросовестные продавцы начали необоснованно задирать цены, таким образом обманывая несчастных клиентов. Дельцы повадились звонить владельцам машин и объявлять, что ремонт обойдется дороже из-за "непредвиденных расходов".