В Москве масштабно обновили уже 75 городских поликлиник – Собянин

В Москве масштабно обновили уже 75 городских поликлиник – Собянин
Фото: АГН Москва
Медучреждения стали гораздо комфортнее для пациентов и персонала

Медицинские учреждения Москвы проходят обновление по новому городскому стандарту – в поликлиниках формируют комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. Параллельно устанавливают современное оборудование.

Глава столицы Сергей Собянин посетил здание филиала № 3 городской поликлиники № 2 в Нагорном районе после обновления, которое также уже завершено в еще двух городских медучреждениях. А три поликлиники уже принимают пациентов после обновления, включая детскую городскую в Измайлове.

"С учетом шести поликлиник, которые мы сейчас открываем, будет уже 75 реконструированных поликлиник в Москве, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек – это значительный объем. И мы не прекращаем работать, очень активно двигаемся в реализации этой программы. Как вы знаете, мы ее расширили в два раза: увеличили число поликлиник, включенных в программу, со 100 до 200. Приняли решение вообще все старые поликлиники Москвы реконструировать и уменьшили сроки работ: выполним все не до 2024 года, а до конца 2023-го – все старые поликлиники будут новыми", – сообщил мэр Москвы.

Градоначальник указал, что власти столицы не забывают и про действующие поликлиники, куда внедряют новое оборудование со стандартами.

Теперь пациенты могут самостоятельно увидеть результаты анализов в электронной медицинской карте и пройти обследование максимально близко к дому. Обновленные поликлиники оснащены аппаратами УЗИ, а также оборудованием функциональной диагностики. Головные здания оснащают аппаратами МРТ и КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ) и прочим. 

Самые востребованные кабинеты теперь размещены на первых этажах, менее востребованные и административные – на последних. При возможности организуют буфеты для пациентов и медпрсонала. А врачебные кабинеты распределены так, чтобы свести к минимуму очереди и сократить ожидание приема. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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