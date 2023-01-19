Свыше 300 россиян получили травмы из-за ледяного дождя

Непогода портит настроение и здоровье

Свыше 300 жителей Воронежа получили травмы из-за ледяного дождя. К утру четверга после выпавшего льда тротуары покрылись наледью.

В городские травмпункты начали массово обращаться местные жители. Основной характер травм – переломы лодыжек или лучевых костей, а также ушибы и растяжения связок верхних и нижних конечностей.

Непогода в городе привела к приостановке работы троллейбусов. Как отмечает источник, погода улучшится лишь к субботе.

А телеканал МИР24 пишет, что на Москву и Петербург обрушился проливной дождь с мокрым снегом – главным образом, основная опасность поджидает пешеходов из-за скользкой дороги. В целом же непогода не останавливает россиян, которые тянет нырнуть в прорубь на Крещенские купания. По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", в столичном регионе за сутки в Крещенских приняли участие свыше 217 тыс. человек. Самый пик посещаемости – после полуночи, когда были завершены праздничные богослужения.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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