Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Свыше 300 жителей Воронежа получили травмы из-за ледяного дождя. К утру четверга после выпавшего льда тротуары покрылись наледью.
В городские травмпункты начали массово обращаться местные жители. Основной характер травм – переломы лодыжек или лучевых костей, а также ушибы и растяжения связок верхних и нижних конечностей.
Непогода в городе привела к приостановке работы троллейбусов. Как отмечает источник, погода улучшится лишь к субботе.
А телеканал МИР24 пишет, что на Москву и Петербург обрушился проливной дождь с мокрым снегом – главным образом, основная опасность поджидает пешеходов из-за скользкой дороги. В целом же непогода не останавливает россиян, которые тянет нырнуть в прорубь на Крещенские купания. По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", в столичном регионе за сутки в Крещенских приняли участие свыше 217 тыс. человек. Самый пик посещаемости – после полуночи, когда были завершены праздничные богослужения.
Американцы продолжают управлять киевским режимом
Не за горами освобождение Бахмута