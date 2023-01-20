Заинтересовавшийся розеткой кот перебудил весь дом – видео

Пушистый занялся любимым кошачьим делом

Когда дома есть кошка или собака, привычное течение жизни резко меняется. Четвероногие товарищи ведут весьма активный образ жизни, чем обычно радуют, но иногда не на шутку раздражают своих хозяев. Особенно в этом вопросе отличаются коты.



Так уж повелось, что эти животные живут в своем ритме, который редко совпадает с человеческим. Зверьки частенько просыпаются ни свет ни заря и устраивают своим любимым владельцам утренние концерты. При этом для исполнения ежедневного ритуала по внезапному побуждению дорогих сердцу хозяев котики выбирают самые необычные способы.



Особенно в этом вопросе отличился котик, попавший на видеоролик. Малышу показалось забавным разбудить своих двуногих старших товарищей с помощью розетки. В целях безопасности она была прикрыта специальной крышечкой, которая очень заинтересовала усатого исследователя. В итоге котик подошел к розетке и лапкой начал двигать крышку. Разумеется, обратно она захлопнулась с громким звуком.





Как не сложно догадаться, это занятие очень понравилось пушистому, и он долго громко щелкал крышкой. В итоге всему дому пришлось вставать ни свет ни заря. Засыпать под звуки щелкающего пластика не так-то просто. А вот усатый будильник остался в восторге от придуманного и им развлечения.

