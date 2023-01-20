"Вела себя хладнокровно и мужественно": Пригожин поделился информацией о попавшей под обстрел ВСУ журналистке Елсуковой

Девушка получила осколочное ранение

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о состоянии раненной в Донбассе журналистки Анастасии Елсуковой.



Бизнесмен сообщил, что Елсукова попала под минометный обстрел ВСУ, когда находилась внутри здания железнодорожного вокзала Соль. Девушка получила осколочное ранение левого колена, и ей незамедлительно была оказана медицинская помощь.

"По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК "Вагнер", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова Пригожина.

Елсукова была доставлена во фронтовой госпиталь ЧВК "Вагнер", где специалисты обработали ей рану и установили аппарат внешней фиксации. Теперь ее жизни ничего не угрожает. В данный момент Анастасия эвакуируется на дальнейшее специализированное лечение в Россию.



