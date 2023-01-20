"Вела себя хладнокровно и мужественно": Пригожин поделился информацией о попавшей под обстрел ВСУ журналистке Елсуковой

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Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о состоянии раненной в Донбассе журналистки Анастасии Елсуковой.
Бизнесмен сообщил, что Елсукова попала под минометный обстрел ВСУ, когда находилась внутри здания железнодорожного вокзала Соль. Девушка получила осколочное ранение левого колена, и ей незамедлительно была оказана медицинская помощь.
"По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК "Вагнер", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова Пригожина.
Елсукова была доставлена во фронтовой госпиталь ЧВК "Вагнер", где специалисты обработали ей рану и установили аппарат внешней фиксации. Теперь ее жизни ничего не угрожает. В данный момент Анастасия эвакуируется на дальнейшее специализированное лечение в Россию.
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