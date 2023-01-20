"Вела себя хладнокровно и мужественно": Пригожин поделился информацией о попавшей под обстрел ВСУ журналистке Елсуковой

"Вела себя хладнокровно и мужественно": Пригожин поделился информацией о попавшей под обстрел ВСУ журналистке Елсуковой
Фото: соцсети
Девушка получила осколочное ранение

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о состоянии раненной в Донбассе журналистки Анастасии Елсуковой.

Бизнесмен сообщил, что Елсукова попала под минометный обстрел ВСУ, когда находилась внутри здания железнодорожного вокзала Соль. Девушка получила осколочное ранение левого колена, и ей незамедлительно была оказана медицинская помощь.

 "По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК "Вагнер", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова Пригожина.

Елсукова была доставлена во фронтовой госпиталь ЧВК "Вагнер", где специалисты обработали ей рану и установили аппарат внешней фиксации. Теперь ее жизни ничего не угрожает. В данный момент Анастасия эвакуируется на дальнейшее специализированное лечение в Россию.


Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Русские "Викинги" вышвырнули украинцев с позиций в ДНР

Наши бойцы продолжают продвижение

Переломный момент: Пентагон выступил с важным заявлением по Украине

Вашингтон чувствует себя полноправным участником событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей