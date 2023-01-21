Улетевший в астрал кот-йог удивил россиян - видео

Пушистик продемонстрировал необычное поведение

Домашние питомцы частенько устраивают представления своим хозяевам. Каждый четвероногий товарищ обладает своим характером и необычными привычками. Большое удивление у интернет-пользователей вызвал котик, который научился медитировать.



Пушистик действительно похож на настоящего йога. Необычный видеоролик с погружением хвостатого товарища в астрал произвел фурор в социальных сетях. Любящие хозяева запечатлели своего питомца в необычном состояние души и тела.



Так, жирненький котик уселся по середине комнаты и воздел мордочку к потолку. Зверек блаженно закрыл глаза и погрузился в свой богатый внутренний мир. В такой странной позе хвостатый также распевает мантры. Мерное мычание пушистого наводит на мысли о великом и высоком.

Интернет-пользователи пришли в восторг от такого необычного контента. В комментариях люди рассуждают, о каких великих делах может размышлять погрузившийся в астральный полет кот. Впрочем, возможно он просто заснул и видит свои кошачьи сны.

