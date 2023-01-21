Якутская шаманка предсказала точную дату завершения СВО на Украине

Якутская шаманка предсказала точную дату завершения СВО на Украине
Фото: www.unsplash.com
Нашу страну ждет еще немало испытания

Последние годы принесли с собой важные изменения, которые заставили многих россиян пересмотреть свое отношение к жизни. Разумеется, сейчас все внимание людей приковано к событиям, развернувшимся на территории украинского государства. Своим прогнозом по поводу завершения спецоперации по защите мирных жителей двух донбасских республик поделилась знаменитая якутская шаманка Татьяна Захарова – Татыйык.

Известная ясновидящая заявила, что в самые ближайшие годы спецоперацию завершить не удастся. Этот и будущий год также пройдут в поисках выхода из сложившейся ситуации. По прогнозам провидицы, завершение наступит только в 2025-м году. До этого времени нам придется жить в состоянии конфликта с ближайшим соседом.

Также ясновидящая сообщила, что в ближайшее время человечество ждут серьезные природные катаклизмы. Планета столкнется с мощными наводнениями и пожарами.

А еще якутская шаманка посоветовала всем жителям нашей страны обзавестись огородами. В тяжелые времена свежие овощи и фрукты из личного сада помогут поднять настроение и решить самые простые насущные вопросы.

Источник: Эхо столицы ✓ Надежный источник
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