Шашлычникам из Подмосковья грозит огромный штраф за мангал и фейерверк на балконе

Весельчаки отдохнули дома как на природе

Жильцы одного из ЖК в поселке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе Подмосковья устроили праздник дома – в дневное время мужчины пожарили шашлыки на балконе, откуда вечером запустили салют.

По словам юристов, прямой запрет на приготовление шашлыков на балконе отсутствует. Однако нарушения правил противопожарной безопасности налицо.

"В первую очередь, очаг должен быть разведен не менее, чем в 10 м от жилых домов. Такое развлечение нарушает правила безопасности и влечет за собой наказание за административное правонарушение", – приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" заявление юриста.

Не исключено, что весельчаков могут оштрафовать на 20 тысяч рублей. При повреждении имущества – до 3 млн рублей и до семи лет тюрьмы при гибели человека.