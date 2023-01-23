Ведро курицы спровоцировало жесткую потасовку в кафе Петербурга

Ведро курицы спровоцировало жесткую потасовку в кафе Петербурга
Фото: www.unsplash.com
Разъяренные посетители напали на персонал

Из Культурной столицы пришла тревожная информация. В одном из заведений быстрого питания KFC случилась жесткая потасовка между оголодавшими посетителями и персоналом. Сообщается, что "яблоком раздора" стало ведро с куриными крылышками.

В социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на котором некие молодые люди, минуя прилавок, нападают на несчастных работников заведения общественного питания. Мужчины, не стесняясь в выражении эмоций, требовали у работников отдать им ведро курицы.

По сообщениям очевидцев, скандал случился из-за долгого ожидания заказа. Сколько конкретно одичавшие петербуржцы ждали вожделенную курицу, не сообщается. Однако в одном из ресторанов крупной сети уже подтвердили факт произошедшего.

Подробные комментарии по поводу случившегося в заведении не дали. Судя по всему, по факту произошедшего будет проведена проверка. Удалось ли парням в конце концов забрать с собой куриные крылышки, также не сообщается.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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