В Нижнем Новгороде разгорелась "мусорная война"

Конфликт произошел между простыми жителями и бизнесом

Любопытный инцидент случился в Нижнем Новгороде. В социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на котором молодой человек открывает дверь продуктового магазина и швыряет туда пакет с мусором. Местные жители решили пояснить, в чем заключается конфликт.



Оказалось, что по версии жителей, владельцы магазина втихую подкидывают просроченную продукцию в мусорные контейнеры при многоэтажке.



Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", предприниматели должны самостоятельно организовывать вывоз отходов. Именно распри в этом вопросе сподвигли молодого человека закинуть в магазин пакет с мусором.

