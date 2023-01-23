В Нижнем Новгороде разгорелась "мусорная война"

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Любопытный инцидент случился в Нижнем Новгороде. В социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на котором молодой человек открывает дверь продуктового магазина и швыряет туда пакет с мусором. Местные жители решили пояснить, в чем заключается конфликт.
Оказалось, что по версии жителей, владельцы магазина втихую подкидывают просроченную продукцию в мусорные контейнеры при многоэтажке.
Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", предприниматели должны самостоятельно организовывать вывоз отходов. Именно распри в этом вопросе сподвигли молодого человека закинуть в магазин пакет с мусором.
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