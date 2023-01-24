Жуткий ритуал кота у камина ужаснул россиян – видео

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Хозяева домашних питомцев могут часами рассказывать забавные истории о своих мохнатых любимцах. Иногда пушистые товарищи устраивают своим владельцам и окружающим настоящие представления. Впрочем, бывает так, что поведение усатых вызывает оторопь у очевидцев.
Так случилось с необычным черным котом. В интернет-пространстве огромную популярность набрал видеоролик, на котором котик проводит какой-то странный ритуал у пышущего огнем камина. Можно, конечно, предположить, что четвероногий товарищ просто решил погреться у источника тепла, однако этот процесс выглядит действительно жутко.
Дело в том, что котик буквально распластался перед огнем. При этом пушистик находится в горизонтальном положении, широко расставив задние лапки и распахнув передние в странном жесте.
Нужно отдать должное хозяевам котика. Они нашли подходящую музыкальную дорожку, в которой звучит весьма мрачная мелодия. Таким образом, видеоролик получился действительно жутковатым. Кажется, что котик поклоняется неким злым силам. Учитывая, что малыш полностью черного цвета, интернет-пользователям пришлось задуматься о влиянии потусторонних сил на кота.
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