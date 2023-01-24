Жуткий ритуал кота у камина ужаснул россиян – видео

Пушистого заподозрили в поклонении нечистой силе

Хозяева домашних питомцев могут часами рассказывать забавные истории о своих мохнатых любимцах. Иногда пушистые товарищи устраивают своим владельцам и окружающим настоящие представления. Впрочем, бывает так, что поведение усатых вызывает оторопь у очевидцев.



Так случилось с необычным черным котом. В интернет-пространстве огромную популярность набрал видеоролик, на котором котик проводит какой-то странный ритуал у пышущего огнем камина. Можно, конечно, предположить, что четвероногий товарищ просто решил погреться у источника тепла, однако этот процесс выглядит действительно жутко.



Дело в том, что котик буквально распластался перед огнем. При этом пушистик находится в горизонтальном положении, широко расставив задние лапки и распахнув передние в странном жесте.



Нужно отдать должное хозяевам котика. Они нашли подходящую музыкальную дорожку, в которой звучит весьма мрачная мелодия. Таким образом, видеоролик получился действительно жутковатым. Кажется, что котик поклоняется неким злым силам. Учитывая, что малыш полностью черного цвета, интернет-пользователям пришлось задуматься о влиянии потусторонних сил на кота.

