Жуткий ритуал кота у камина ужаснул россиян – видео

Жуткий ритуал кота у камина ужаснул россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистого заподозрили в поклонении нечистой силе

Хозяева домашних питомцев могут часами рассказывать забавные истории о своих мохнатых любимцах. Иногда пушистые товарищи устраивают своим владельцам и окружающим настоящие представления. Впрочем, бывает так, что поведение усатых вызывает оторопь у очевидцев.

Так случилось с необычным черным котом. В интернет-пространстве огромную популярность набрал видеоролик, на котором котик проводит какой-то странный ритуал у пышущего огнем камина. Можно, конечно, предположить, что четвероногий товарищ просто решил погреться у источника тепла, однако этот процесс выглядит действительно жутко.

Дело в том, что котик буквально распластался перед огнем. При этом пушистик находится в горизонтальном положении, широко расставив задние лапки и распахнув передние в странном жесте.

Нужно отдать должное хозяевам котика. Они нашли подходящую музыкальную дорожку, в которой звучит весьма мрачная мелодия. Таким образом, видеоролик получился действительно жутковатым. Кажется, что котик поклоняется неким злым силам. Учитывая, что малыш полностью черного цвета, интернет-пользователям пришлось задуматься о влиянии потусторонних сил на кота.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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